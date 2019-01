MOTO GP : Marquez et Rossi, pilotes les mieux payés du circuit

Les deux étendards de la discipline, deux champions du monde et deux légendes de la Moto GP trônent les deux premières places des pilotes les mieux payés du circuit. Ainsi, selon le site tuttomotoriweb, si Valentino Rossi est le plus ancien coureur de la grille, c’est aussi l'un des plus riches. En dehors de son patrimoine qui comprend les droits de sponsoring, les droits d’images et de nombreux revenus liés à ses contrats publicitaires, il Dottore touchera la somme de 7 millions d’euros pour les deux prochaines années.

Mais la palme revient au quintuple champion du monde Marc Marquez avec ses 9 millions d’euros de gains. Derrière ce duo aux 11 titres de champion du monde dans la catégorie reine, on retrouve Andrea Dovizioso du haut de ses 6 millions d’euros. Le triple champion du monde Jorge Lorenzo suit à la quatrième place avec 5 millions. Enfin, parmi les pilotes les moins rétribués du circuit, Maverick Vinales toucherait la somme de 1,5 million d’euros, tout comme le pilote Andrea Iannone chez Aprilia.