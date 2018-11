MotoE : De Puniet disputera le Championnat du monde 2019 avec l'équipe LCR

La MotoE continue de grandir à vitesse grand V. Le championnat du monde de moto électrique, qui fera ses grands débuts lors de l'année civile 2019, pourra compter sur la présence d'un vieux de la vieille dans son premier plateau : Randy De Puniet. Le Français s'est officiellement engagé avec l'équipe LCR qui participera au premier championnat du monde de motos électriques de l'histoire.

"Bien sûr que je suis très heureux de participer à cette première en MotoE !", a réagi De Puniet. "Et pour moi, c'est encore mieux parce que je retourne chez LCR, où j'ai passé cinq ans en GP. J'ai mes meilleurs souvenirs de pilote dans ce team, donc c'est génial de retrouver Lucio et son team."

Premiers tests prévus en novembre

Son coéquipier sera Niccolo Canepa. L'Italien, âgé de 30 ans, avait fait une saison MotoGP en 2009 chez Pramac Ducati (16e place finale). Également passé en mondial Superbike, il a notamment à son palmarès un titre de champion du monde d'Endurance, décroché en 2017.

Les premiers tests officiels sont censés se dérouler en Espagne, sur le circuit de Jerez de la Frontera, du 23 au 25 novembre. Cinq Grands Prix sont prévus à Jerez (Espagne), au Mans (France), au Sachsenring (Allemagne), à Spielberg (Autriche) et à Misano (Saint-Marin). Les essais libres auront lieu le vendredi, les qualifications le samedi et les courses le dimanche. Elles feront entre 7 et 10 tours.

"En MotoE, tout sera nouveau pour tout le monde", a précisé le Français. "Avec le test de novembre, nous aurons plus d'informations sur la moto et le style de pilotage. Je pense que ça va être amusant, avec 19 motos identiques utilisant les mêmes pneus. J'ai hâte de commencer ce nouveau challenge !"

Actuellement occupé par le développement de la KTM RC16, Randy de Puniet a quitté les pistes des Grands Prix – en tant que pilote – en 2013. Après être passé par le mondial Superbike, il est revenu pour donner un coup de main à KTM en MotoGP. Chaque année, il a également participé à des courses d'Endurance.

Avec notre partenaire GP-inside