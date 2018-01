Jonas Folger renonce à courir en 2018, Tech 3 à la recherche d'un second pilote

Pas encore remis du syndrome de Gilbert dont il souffre, Jonas Folger a renoncé à faire son retour en Grand Prix cette saison avec Yamaha Tech. Dans la nuit de lundi à mardi, il a informé de sa décision Hervé Poncharal, le manager de l'écurie française, qui doit désormais trouver un coéquipier à Johann Zarco.

"Je suis incroyablement triste de le dire, mais je ne courrai pas en MotoGP 2018", a déclaré l'Allemand, dont le dernier Grand Prix remonte à celui d'Aragon, le 24 septembre. "Je n'ai pas pu réaliser les progrès espérés, et à ce stade de la saison je ne me sens pas capable de piloter une machine de MotoGP à 100%. Je voudrais remercier tout monde. j'espère revenir un jour."

"Difficile à encaisser"

"La nuit dernière j'ai reçu un coup de fil de Bob Moore, le manager de Jonas Folger", a expliqué Hervé Poncharal, dans un communiqué. "Je n'arrivais pas à croire ce qu'il était en train de me dire, que Jonas avait décidé de ne pas courir en 2018, car il ne se sent pas à 100% physiquement et mentalement. C'est vraiment difficile pour moi d'imaginer qu'il ne disputera pas la saison, spécialement parce que c'est un garçon en qui j'avais vraiment foi et dont j'étais sûr qu'il parviendrait au sommet avec nous cette année. Je respecte totalement sa décision, même si c'est difficile à encaisser."

"J'essaie déjà de trouver une solution pour le remplacer, ce qui est très dur car tous les pilotes rapides sont déjà pris. Mais comme toujours il faut être volontariste, inventif pour j'espère faire un heureux", a-t-il ajouté.