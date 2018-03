Objectifs, Zarco, avenir : Valentino Rossi met les choses au clair

C'est reparti pour un tour. Ou plutôt pour deux saisons. A 39 ans, Valentino Rossi a finalement décidé de prolonger de deux ans son histoire avec Yamaha et la MotoGP. Le tout à 39 ans. Histoire de fêter ça comme il se doit, l'Italien aux sept titres majeurs a signé une jolie troisième place pour la première course de la saison au Qatar le week-end dernier. De quoi forcément le rendre optimiste pour la suite.

"Bien évidemment, cela me motive beaucoup. C'est le premier objectif que je veux pour finir ma carrière", explique Valentino Rossi dans une longue interview à La Gazzetta dello Sport, qui lui consacre d'ailleurs une partie de sa Une du jour. "Je veux arriver en course et savoir que je peux gagner ou jouer le podium. Les dernières années, c'était comme ça, mis à part l'année où j'ai eu un peu plus de mal. Je veux terminer ma carrière en étant compétitif", poursuit le fameux numéro 46. Puis, il a dressé la liste des pilotes à battre.

Vidéo - "Si Marc VDS devient l'équipe satellite de Yamaha, la succession de Rossi sera toute trouvée" 01:41

"Dovizioso et Marquez sont mes adversaires. Dovizioso un peu plus... Mais je les mets au même niveau, car Marquez a cette capacité à être toujours rapide. Je suis un peu inquiet", avoue Rossi. La raison ? "Je suis content de cette première course, mais on est pas encore au niveau. On va arriver sur des courses où on va souffrir un peu plus. Mais je pense et j'espère qu'on souffrira moins..."

" Zarco ? Il voulait ma moto, donc... "

Dans ce long entretien, où le pilote italien évoque ses pairs dans les autres sports, comme Roger Federer ou encore Gianluigi Buffon, il a également été question de Johann Zarco. Alors que la fin de la collaboration entre Tech3 et Yamaha a détruit les derniers espoirs du Français de rejoindre la marque au diapason, Rossi n'en fait pas un drame. "C'est un choix. Mais je ne peux pas être objectif car, vu qu'il voulait ma moto, je suis content que Yamaha ait décidé de me conserver", lâche le natif d'Urbino.

Et concernant son coéquipier Maverick Vinales, le pilote transalpin explique qu'il s'attend à un gros duel cette saison. "Je vois plus Lorenzo en difficulté que Vinales", confie tout d'abord Rossi. "Je connais tellement bien Yahama, surtout au niveau du développement, que je pense pouvoir les aider. Mais cette année, il y aura duel avec Maverick", assure-t-il, avant de confier qu'il s'attend à être "rapide" lors de la prochaine course en Argentine. Et concernant un éventuel titre mondial ? "Ce serait beau, il ne me manque pas grand-chose (...) On peut faire encore mieux que l'année dernière, on est plus forts. On veut au moins lutter pour le titre", conclut-il. Show must go on !