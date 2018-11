Danilo Petrucci (Ducati Team) à l'aise à Jerez

La GP18 et la GP19 était à disposion, et les deux Italiens ont travaillé sur l'électronique, le châssis et le moteur.

Quatrième temps pour Marc Marquez (Honda HRC), qui a testé un nouveau carénage, et septième pour son nouveau voisin de box, Jorge Lorenzo, qui roulait avec un réservoir différent.

Chez Yamaha Factory, Maverick Viñales, en collaboration avec son nouveau chef mécanicien Esteban Garcia, et Valentino Rossi avaient deux versions du moteurs 2019 à comparer.