Motocross

Championnat du monde de motocross - Un 11e succès en 22 courses et Gajser reprend son opération démolition en MXGP

CHAMPIONNAT DU MONDE - La "disette" est terminée. Muet depuis le 8 mai et le GP d'Italie, Tim Gajser a repris sa marche en avant. En Allemagne, le Slovène a décroché son 11e succès de la saison et conforte son avance en tête du championnat. Jeremy Seewer a remporté la course 2 tandis que le Français Maxime Renaux a été victime d'une grave chute en qualifications.

00:02:30, il y a 10 minutes