Motocross

Championnat du monde de motocross - Back-to-back ! Les Français Vialle et Benistant ont encore frappé fort en MX2

CHAMPIONNAT DU MONDE - Thibault Benistant et Tom Vialle sont décidément intenables. Vainqueurs à domicile la semaine dernière, les deux pilotes Français se sont encore adjugés les deux courses du week-end en MX2. Si Vialle a été victime d'un problème moteur dans la course 2, Benistant n'a pas manqué l'occasion de rafler la victoire. Et de faire coup double en remportant l'étape allemande.

00:02:27, il y a une heure