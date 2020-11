La 44e édition de la mythique course d'endurance moto de 24 heures, reportée à l'automne et courue à huis clos cette année en raison de la pandémie de coronavirus, retrouvera donc ses habituelles dates printanières en 2021. Quant au Grand Prix de France Moto au Mans, il se déroulera du 14 au 16 mai et les 24 Heures du Mans (autos) les 12 et 13 mai, comme précédemment annoncé.