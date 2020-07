GRAND PRIX D'ANDALOUSIE - Maverick Vinales et Valentino Rossi ont réalisé vendredi les meilleurs temps des deux séances d'essais libres. Fabio Quartararo, vainqueur la semaine dernière à Jerez est quant à lui 14e.

Les Yamaha d'usine de Maverick Vinales et de Valentino Rossi ont réalisé vendredi les meilleurs temps des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix d'Andalousie de MotoGP. Leurs temps ont été réalisés lors de la séance du matin, la chaleur de l'après-midi ne permettant pas à la plupart des pilotes d'améliorer. L'après-midi, c'est le Japonais Takaaki Nakagami (Honda LCR) et le Français Johann Zarco (Ducati Avintia) qui ont tourné le plus vite.

Deux autres séances d'essais libres sont prévues samedi avant les qualifications puis la course dimanche dont le départ sera donné à 14h. Selon le système en vigueur pour le MotoGP, les pilotes ayant réalisé les dix meilleurs temps combinés au cours des trois premières séances d'essais libres participent directement à la séance qualificative du samedi (Q2), qui détermine l'ordre des 12 premières places sur la grille de départ. Les autres pilotes doivent participer à une séance qualificative préalable (Q1) et les deux meilleurs temps sont repêchés pour la Q2.

Fabio Quartararo (Yamaha SRT) au Grand Prix d'Espagne 2020 Crédit: Getty Images

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha SRT), qui a remporté la première épreuve du championnat MotoGP 2020 dimanche dernier sur ce même circuit de Jerez de la Frontera, n'a réalisé que le 14e temps combiné, perdant une place par rapport à la 1re séance au bénéfice de Johann Zarco qui a lui tourné plus vite l'après-midi. Le sextuple champion du monde espagnol et tenant du titre Marc Marquez (Honda HRC) n'a pas participé à ces séances d'essais libres, même s'il a été déclaré apte à courir en dépit d'un bras cassé, opéré mardi.

Il avait lourdement chuté lors du GP d'Espagne, dimanche dernier et s'est cassé l'humérus droit. Son équipe Honda a précisé qu'il ne reviendrait en piste que samedi matin et ne participerait pas aux deux premières séances vendredi. Deux autres pilotes qui s'étaient blessés lors de la manche précédente ont participé à ces séances, l'Espagnol Alex Rins (Team Suzuki) et le Britannique Cal Crutchlow (Honda LCR). Rins, qui s'est luxé l'épaule, n'a toutefois pu réaliser que le 21e temps juste derrière Crutchlow qui souffre lui d'une fracture du poignet.

