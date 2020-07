GRAND PRIX D'ANDALOUSIE - Le Japonais Tatsuki Suzuki s'est imposé dimanche en catégorie Moto3, alors qu'Albert Arenas a chuté.

Le Japonais Tatsuki Suzuki a remporté dimanche le Grand Prix d'Andalousie en catégorie Moto3, marqué par une chute de l'Espagnol Albert Arenas qui conserve la tête du classement provisoire du championnat du monde. Suzuki, parti en pole position, a dominé la course. Il s'agit de sa 2e victoire en Moto3 et il s'empare de la deuxième place au championnat. "J'ai essayé de rester aussi longtemps que possible devant le peloton", a souligné le vainqueur qui a dû batailler avec plusieurs pilotes pendant toute la course en jouant avec l'aspiration.

Il a devancé sur la ligne d'arrivée le Britannique John McPhee et l'Italien Celestino Vietti. Le Sud-Africain Darryn Binder, frère de Brad qui court en MotoGP, a terminé 4e après une fantastique remontée de la 25e place sur la grille. Arenas, qui avait remporté les deux précédentes épreuves - en mars au Qatar et la semaine dernière sur ce même circuit de Jerez - a chuté au 15e tour.

