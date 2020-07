GRAND PRIX D'ANDALOUSIE - Les poulains de Valentino Rossi en Moto2 et Moto3 ont fait parler d'eux le week-end dernier, aussi bien pour leur réussite sportive que pour leur maladresse post-course...

Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Probablement inspiré par le geste technique - frapper la bouteille de champagne au sol pour en faire jaillir le bouchon - de Lando Norris, le pilote italien de Moto3 Celestino Vietti a voulu imiter le pilote de F1 après avoir pris la troisième place du Grand Prix de sa catégorie, dimanche du côté de Jerez. Autant vous le dire, ça n'a pas été une réussite, loin de là.

La bouteille n'a pas résisté au choc et le protégé de Valentino Rossi a réussi à se blesser à la main. Souffrant de coupures, le Transalpin a dû se faire poser six points de suture. "Ça lui fait 22 points en tout (avec les 16 points de la course). Quel désastre !", a ironisé "le Docteur" en conférence de presse. Troisième en MotoGP d’un GP remporté par Fabio Quartararo, la légende italienne a connu un week-end riche en émotions.

En Moto2, ses poulains Luca Marini et Marco Bezzecchi se sont également illustrés. Après avoir franchi la ligne en deuxième et troisième position, les coéquipiers du Sky Racing Team VR46 ont eu la riche idée de se féliciter en roulant. Et sont tombés, heureusement sans gravité.

