Le pilote âgé de 41 ans avait manqué les deux derniers Grands Prix après avoir été testé positif au coronavirus. Il a subi un test jeudi en Italie qui s'est révélé négatif et en a subi un autre vendredi matin sur le circuit de Valence. Il ne pourra participer aux essais qualificatifs samedi et à la course dimanche que si celui-ci est également négatif. Rossi est 15e au classement du Championnat du monde MotoGP à trois manches de la fin.