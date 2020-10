Trois Honda et Joan Mir (Suzuki), leader du championnat du monde, ont pris les premières places de la 1ere séance d'essais libres du Grand Prix de Teruel, vendredi sur le circuit MotorLand Aragon à Alcaniz (Espagne). Le débutant espagnol Alex Marquez (Honda), qui a signé ses deux premiers podiums parmi l'élite ces deux dernières semaines (2e en France et en Aragon), a signé le meilleur chrono en 1'48''184, malgré une chute sans gravité en fin de séance.

Il devance le Japonais Takaaki Nakagami de 0'438''. L'Espagnol Mir est pointé à 0'809'' et l'Allemand Stefan Bradl (Honda) à 0'819''. Deuxième du classement des pilotes, le Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) enregistre le 17e temps à 1'437'', après une séance dédiée à tenter de remédier aux problèmes de pneus rencontrés la semaine dernière sur le même circuit, où il ne s'est classé que 18e malgré sa pole position. Signe que les pilotes ont pris leurs marques et que la météo est plus clémente que vendredi dernier (avec des températures moins fraîches et pas de vent), Alex Marquez a roulé 1' 7'' plus vite que le plus rapide des premiers essais libres de la manche précédente sur ce tracé.