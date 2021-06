Le leader français du Championnat du monde Fabio Quartararo (Yamaha) a signé samedi le meilleur temps des essais libres 3 du Grand Prix d'Allemagne, 8e manche de l'année en MotoGP. Avant les qualifications en début d'après-midi, le Français de 22 ans est talonné par l'Australien Jack Miller (Ducati) et l'autre Français Johann Zarco (Ducati-Pramac), respectivement 3e et 2e du championnat.

Premier temps vendredi, le Portugais Miguel Oliveira (KTM) s'est classé 4e, avec le même chrono qu'Aleix Espargaro (Aprilia), 5e. Les cinq premiers ne sont séparés que d'un centième. Les frères Marquez, Marc et Alex, ferment un Top 10 surprise. Marc Marquez (Honda), sextuple champion du monde MotoGP, est invaincu depuis 2013 en Allemagne, où il n'y a pas eu de course en 2020 pour cause de pandémie. Mais après une absence de plusieurs mois sur blessure, il vise un premier podium cette saison, alors qu'il n'est que 18e mondial.

Viñales est tombé

Le champion du monde en titre espagnol Joan Mir et son compatriote Alex Rins (Suzuki), les Italiens Franco Morbidelli et Valentino Rossi (Yamaha-SRT) et l'Espagnol Maverick Viñales (Yamaha), qui a chuté, devront passer par les repêchages des qualifications à 12h10, espérant prendre une des deux meilleures places pour se hisser en Q2. La deuxième partie des qualifications, réservée aux meilleurs, commencera à 12h35.

