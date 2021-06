Miguel Oliveira est en excellente forme après une deuxième place en Italie et une victoire à Barcelone. En Allemagne, l'actuel 7e du championnat met à nouveau la pression sur ses concurrents en devançant Quartararo de 220/1000e à l'issue des deux premières séances d'essais.

Miguel va super vite, on doit garder un oeil sur lui

"KTM a fait d'énormes progrès et Miguel va super vite, on doit garder un oeil sur lui", a observé Quartararo, en référence aux récentes améliorations apportées par KTM, dont un nouveau châssis. Derrière ce nouveau duel en train de se former, l'Espagnol Maverick Vinales suit en 3e position, confirmant que les Yamaha se comportent très bien sur le circuit court du Sachsenring (seulement 3,671 km).

Grand Prix d'Allemagne Déjà au top : Marquez domine la première séance, Quartararo deuxième malgré une chute IL Y A 7 HEURES

Une fois n'est pas coutume, Quartararo avait pourtant commencé la journée avec une chute spectaculaire lors de la première séance matinale. Sans conséquence pour le Français de 22 ans. L'autre Français et deuxième au championnat du monde Johann Zarco (Ducati-Pramac) s'est classé 8e, étant une fois encore le meilleur pilote Ducati. Troisième au championnat du monde, Jack Miller le suit à la 9e place, mais Pecco Bagnaia, 4e du championnat, a fini avec le surprenant 22e et dernier temps.

Marquez séduisant puis décevant

Invaincu en Allemagne depuis 2013, l'Espagnol Marc Marquez (Honda) a dominé la première séance. Mais le sextuple champion du monde MotoGP, toujours en quête de son meilleur niveau après une longue blessure, pointe finalement au 12e rang. La 5e place de son coéquipier Pol Espargaro est toutefois un bon signe pour Honda, en grande difficulté cette saison. L'autre gloire de la discipline, l'Italien de 42 ans Valentino Rossi (Yamaha-SRT), n'est que 21e. Rendez-vous samedi à 09h55 (07h55 GMT) pour les essais libres 3 puis dès 14h10 (12h10 GMT) pour les qualifications.

Classement combiné des deux premières séances d'essais libres MotoGP du Grand Prix d'Allemagne sur le circuit du Sachsenring (3,671 km):

1. Miguel Oliveira (POR/KTM) en 1:20.690

2. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) à 0.220

3. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) 0.333

4. Alex Rins (ESP/Suzuki) 0.357

5. Pol Espargaro (ESP/Honda) 0.418

6. Takaaki Nakagami (JPN/Honda-LCR) 0.441

7. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 0.453

8. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 0.491

9. Jack Miller (AUS/Ducati) 0.502

10. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha-SRT) 0.538

...

12. Marc Marquez (ESP/Honda) 0.601

...

21. Valentino Rossi (ITA/Yamaha-SRT) 1.278

22. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 1.521

NDLR: les pilotes ayant réalisé les dix meilleurs temps des trois premières séances d'essais libres participent directement à la deuxième séance qualificative (Q2), qui détermine les douze premières places sur la grille de départ. Les autres doivent participer à une séance qualificative préalable (Q1) dont les deux plus rapides sont repêchés pour la Q2.

Grand Prix d'Allemagne L'empereur de retour en terrain conquis : cette fois, Marquez a tout pour redevenir lui-même IL Y A 18 HEURES