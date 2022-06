Canal+ après la séance de qualifications du Grand Prix d'Allemagne, où C'est un bien drôle de samedi qu'a vécu Fabio Quartararo. Légèrement souffrant, c'est avec une petite toux que le Français s'est présenté au micro deaprès la séance de qualifications du Grand Prix d'Allemagne, où il a décroché la seconde place (1'20"007), à un souffle de Francesco Bagnaia (Ducati, 1'19"931).

En revanche, le choix des pneus pour sa Yamaha a presque eu de quoi rendre malade le Français et son staff. "Vraiment une qualif' difficile parce que sur mon premier pneu on ne sait pas ce qu'il s'est passé, je n'avais pas de grip. On a dû tomber sur un pneu un peu bizarre…" a simplement analysé le champion du monde, à chaud. Lui qui a déjà vu sa visière se décrocher lors des essais libres, décidément…

Quartararo confiant pour le rythme en course

Pas de quoi le déstabiliser plus que ça au final, puisqu'une fois les nouveaux pneus installés, le Français s'est senti beaucoup mieux : "Avec mon deuxième pneu j’ai attaqué comme le diable et, pfff… c’était un super tour !". Assez pour aller frôler le 1'20, malheureusement trop juste pour aller chiper la pole au nez et la barbe de Bagnaia. "Je n’ai pas fait 1’19 mais je suis très heureux d’être en première ligne, en deuxième position. C’est fantastique et je suis impatient de faire la course demain car notre rythme paraît plutôt ok" a commenté Quartararo, sans regrets.

Une première ligne qui sera d'autant plus belle pour les spectateurs tricolores puisqu'un second français y sera. Johann Zarco, qui avait été poleman sur le circuit l'année dernière, a décroché la troisième place avec un chrono à 1'20"030. "Je suis très content, a réagi le pilote Pramac. C'est compliqué d'aller vite sur un petit circuit comme ça. Je vois bien où Pecco (Bagnaia, ndlr) est fort, mais ce n'est pas facile à reproduire". L'Italien, très à l'aise sur le circuit, a arraché le record de la piste lors des derniers essais libres.

Un seul mystère subsiste : comment Quartararo va-t-il chausser sa moto pour attaquer le Sachsenring dans les meilleures conditions dimanche ? S'il existe bien une interrogation, le pilote Yamaha n'a pas semblé inquiet au moment d'évoquer le dilemme : "On a juste un petit problème : on ne sait pas quel pneu utiliser, le medium ou le hard, ce sera à voir sur les datas, demain on aura un dernier check, a-t-il détaillé. Je pense que ce sera quelque chose d'intéressant."

Rendez-vous dimanche pour la suite des festivités. Avec un enjeu majeur : le classement général. El Diablo va devoir creuser l'écart avec Aleix Espargaro, 4e sur la ligne, qu'il distance pour le moment de 22 points au classement général du Championnat du monde.

