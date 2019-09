En Aragon, il y a eu Marc Marquez (Honda HRC) et les autres lors de la première journée d'essais du Grand Prix d'Aragon. L'Espagnol est resté le plus rapide des deux premières séances vendredi grâce au temps canon réalisé dans la matinée même si les Yamaha, avec dans l'ordre Maverick Viñales, Valentino Rossi et Fabio Quartararo, ont été les plus rapides l'après-midi.

Aucun de ces trois pilotes n'a pu approcher le temps de Marquez réalisé lors de la 1re séance (1'46"689), Viñales n'effectuant son meilleur tour dans la 2e qu'en 1'48"014, devançant son coéquipier Valentino Rossi 0"057 et Quartararo de 0"103. A part lui, tous les autres pilotes ont amélioré leur temps dans l'après-midi, Pol Espargaro parvenant à hisser sa KTM en 5e position alors que son coéquipier Mika Kallio, qui remplace désormais Johann Zarco jusqu'à la fin de la saison, est 17e.

Dovizioso en retrait

Selon le système en vigueur pour le MotoGP, les pilotes ayant réalisé les dix meilleurs temps au cours des trois premières séances d'essais libres participent directement à la séance qualificative du samedi (Q2), qui détermine l'ordre des 12 premières places sur la grille de départ. Les autres pilotes doivent participer à une séance qualificative préalable (Q1) et les deux meilleurs temps sont repêchés pour la Q2.

Marquez est actuellement largement en tête du championnat du monde avec 93 points d'avance sur Andrea Dovizioso (Ducati) alors qu'il reste 6 épreuves à courir. L'Italien n'a pu réaliser que le 8e temps combiné des deux premières séances d'essais et son copéquipier Danilo Petrucci le 12e. C'est l'Australien Jack Miller de l'écurie satellite Pramac qui s'est montré le plus rapide des Ducati avec la 6e place.