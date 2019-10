Lorenzo Dalla Porta (Honda) a conclu. L'Italien a décroché le titre de champion du monde Moto3 qui lui tendait les bras depuis plusieurs courses en remportant le Grand Prix d'Australie, ce dimanche. Il a devancé les Espagnols Marcos Ramirez, son coéquipier au sein de l'équipe Leopard Racing, et Albert Arenas (KTM).

Dalla Porta a été aidé par la chute dans les premiers tours d'Aron Canet (KTM) qui restait son concurrent le plus sérieux pour le titre. "C'est un sentiment incroyable. J'ai vu Aron chuter et je me suis dit qu'il fallait que je gagne la course. C'est fantastique de gagner le championnat", a-t-il déclaré, tout en dédiant sa victoire, comme il l'avait déjà fait au Japon la semaine dernière, à sa grand-mère récemment décédée.