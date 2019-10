Le pilote moto français Fabio Quartararo a été victime d'une lourde chute vendredi lors des premiers essais du Grand Prix d'Australie MotoGP qui va le contraindre à faire l'impasse sur la 2e séance, a annoncé son équipe Yamaha-SRT. Sur une piste encore humide après de fortes pluies, Quartararo, 20 ans, a été éjecté de sa moto avant de terminer dans le bac à graviers bordant l'un des virages du circuit. Il est resté au sol en se tenant le pied gauche avant d'être évacué sur une civière.

Il a ensuite été transporté au centre médical du circuit de Philipp Island pour subir des examens mais ceux-ci n'ont pas décelé de fracture. "Il va recevoir un traitement pour un hématome à la cheville gauche", a précisé Yamaha-SRT dans un communiqué. "Il a été déclaré apte à courir mais ne participera pas à la 2e séance d'essais en raison des antidouleurs qui lui ont été administrés", a-t-on toutefois précisé de même source en ajoutant qu'une nouvelle évaluation serait faite avant la 3e séance d'essais prévue samedi en Australie.

Actuellement 6e au classement provisoire du championnat du monde, Fabio Quartararo a déjà reçu la distinction de "rookie of the year" (débutant de l'année) et a notamment terminé 2e des deux derniers Grand Prix en Thaïlande et au Japon.

C'est l'Espagnol Maverick Vinales qui a réalisé le meilleur temps de cette 1ere séance devant le local de l'étape Jack Miller (Ducati-Pramac) et Marc Marquez (Honda) déjà couronné champion du monde cette année pour la 6e fois. Avant son accident, Quartararo a été crédité du 7e temps et son compatriote Johann Zarco, qui effectue son retour au guidon d'une Honda, le 13e. La 2e séance d'essais libres doit débuter à 15h05 locales (04h05 GMT).