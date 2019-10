L'Espagnol Maverick Vinales a réalisé le meilleur temps combiné des deux premières séances d'essais libres du MotoGP d'Australie vendredi, le Français Fabio Quartararo n'ayant pas participé à la seconde après une chute lors de la première. Avec un temps de 1:28.824, Vinales (Yamaha) a devancé lors de la 2e séance Andrea Dovizioso (Ducati) et le Britannique Cal Crutchlow (Honda-LCR) sur une piste sèche alors que la précédente avait été disputée sur une piste encore humide.

Quartararo, 20 ans, a été éjecté de sa moto avant de terminer dans le bac à graviers bordant l'un des virages du circuit. Il est resté au sol en se tenant le pied gauche avant d'être évacué sur une civière. Il a ensuite été transporté au centre médical du circuit de Philipp Island pour subir des examens mais ceux-ci n'ont pas décelé de fracture. "Il va recevoir un traitement pour un hématome à la cheville gauche", a précisé Yamaha-SRT dans un communiqué.

"Il a été déclaré apte à courir mais ne participera pas à la 2e séance d'essais en raison des antidouleurs qui lui ont été administrés", avait-on toutefois précisé de même source en ajoutant qu'une nouvelle évaluation serait faite avant la 3e séance d'essais prévue samedi en Australie. Actuellement 6e au classement provisoire du championnat du monde, Fabio Quartararo a déjà reçu la distinction de "rookie of the year" (débutant de l'année) et a notamment terminé 2e des deux derniers Grand Prix en Thaïlande et au Japon.

Selon le système en vigueur pour le MotoGP, les pilotes ayant réalisé les dix meilleurs temps combinés au cours des trois premières séances d'essais libres participent directement à la séance qualificative du samedi (Q2), qui détermine l'ordre des 12 premières places sur la grille de départ. Les autres pilotes doivent participer à une séance qualificative préalable (Q1) et les deux meilleurs temps sont repêchés pour la Q2. La 3e séance d'essais libres aura lieu samedi à partir de 10h50 heures locales (23h50 GMT vendredi).

