Motos désintégrées et pilotes au sol : énorme crash entre Zarco et Morbidelli

GP D'AUTRICHE - Quelle image ! Franco Morbidelli (Yamaha-SRT) et Johann Zarco(Ducati-Avintia) se sont accrochés en début de course, provoquant un incroyable crash entre leur deux motos. Dans un premier temps évacué par l'équipe médicale, Morbidelli a été vu debout. Johann Zarco va bien. Sous le choc, Valentino Rossi a évité de peu la machine de Zarco. La course a été interrompue.

La course des MotoGP disputée dimanche sur le circuit de Spielberg (Autriche) a été interrompue au 8e tour à la suite d'un accident impliquant plusieurs motos. Les pilotes italien Franco Morbidelli (Yamaha-SRT) et français Johann Zarco (Ducati-Avintia) se sont accrochés et leurs motos se sont désintégrées en rebondissant sur la piste devant d'autres coureurs.

Grand Prix d'Autriche Dovizioso vainqueur d'une course folle IL Y A 28 MINUTES

Morbidelli, resté au sol, a été évacué sur une civière mais a ensuite été montré par les caméras de télévision en train de marcher, soutenu par le personnel médical. C'est l'Espagnol Pol Espargaro (KTM) qui menait la course avant cet accident qui intervient après un autre lors de la course des Moto2 disputée précédemment.

Grand Prix d'Autriche Moto 2 : Jorge Martin vainqueur d'une course marquée par un accident IL Y A UNE HEURE