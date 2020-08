GRAND PRIX D'AUTRICHE - Le duel fait rage entre Maverick Viñales (Yamaha Factory) et Fabio Quartararo (Yamaha-SRT). L'Espagnol, 2e du championnat, a signé la pole position ce samedi sur le circuit de Spielberg, alors que le Français, leader, a pris la 3e place. Ils s'élanceront donc tous deux en première ligne, dimanche. Comme Jack Miller (Ducati-Pramac). Johann Zarco a signé le 9e temps.

Le leader du championnat est encore une fois dans le coup. Le Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) a pris la troisième place de la séance de qualifications du Grand Prix d'Autriche, samedi sur le circuit de Spielberg. Au volant de sa Yamaha d'usine, il n'a été devancé que par l'Australien Jack Miller (Ducati-Pramac, 2e) et l'Espagnol Maverick Viñales (Yamaha-Factory, 1er), son dauphin après trois épreuves.

Quartararo s'est satisait de ce résultat, au micro de Canal Plus : "Je suis très content. On a eu énormément de mal sur ce circuit hier (vendredi, ndlr) et ce matin (samedi). Donc je suis très content d'avoir trouvé un 'setting' (réglage) qui se rapproche le plus de celui qu'on avait l'année dernière (2e sur la grille, 3e de la course, ndlr)". Le pilote de 21 ans a eu un "très bon feeling avec (sa) moto."

"Miller va très, très vite"

"Je suis assez satisfait de mon rythme, a ajouté Quartararo. C'est sûr qu'il y a d'autres pilotes qui vont plus vite, Jack (Miller) va très, très vite avec sa Ducati. Le plus important est de me référer à moi-même." Cela tombe bien, la référence, pour l'instant, c'est lui. Avant la course de dimanche, il compte 17 points d'avance sur Viñales. Une victoire en rapporte 25, une troisième place 15.

L'Italien Andrea Dovizioso, qui a annoncé juste avant les qualifications qu'il quittera l'écurie d'usine Ducati à la fin de la saison, s'est quant à lui qualifié 4e. L'autre Français engagé en MotoGP, sur le podium le week-end passé en République tchèque, Johann Zarco (Ducati-Avintia) s'élancera en 9e position après avoir réussi à se qualifier pour la Q2 en signant le meilleur temps de la Q1. Le départ de la course sera donné dimanche à 14h.

