Il est enfin temps de sortir la calculette. Fabio Quartararo (Yamaha) a l'occasion de décrocher le premier titre de champion du monde d'un pilote français en catégorie reine, ce week-end, dans le cadre du Grand Prix d'Emilie-Romagne. Et ses chances de coiffer la couronne dès ce dimanche, à Misano, sont grandes.

Avec 52 points d'avance sur Francesco Bagnaia à trois manches du baisser de rideau, le Niçois ne doit pas concéder plus de deux points à l'Italien pour être titré dès dimanche, la victoire valant 25 points. Car même avec 50 unités d'avance à l'issue de la course à Misano, le pilote de 22 ans serait assuré de conserver sa place de leader, puisqu'il a remporté plus de Grands Prix (5) que son dauphin (2).

Grand Prix d'Émilie-Romagne

Le Français a donc plusieurs possibilités, en fonction de la performance de son dauphin. Voici les différents scenarii qui lui permettraient d'être sacré dès dimanche.

Quartararo champion si...:

Il gagne

Il se classe 2e et Bagnaia ne le devance pas

Il se classe 3e et Bagnaia ne termine pas sur le podium

Il se classe 4e et Bagnaia ne termine pas sur le podium

Il se classe 5e et Bagnaia ne termine pas sur le podium

Il se classe 6e et Bagnaia ne termine pas mieux que 5e

Il se classe 7e et Bagnaia ne termine pas mieux que 5e

Il se classe 8e et Bagnaia ne termine pas mieux que 6e

Il se classe 9e et Bagnaia ne termine pas mieux que 7e

Il se classe 10e et Bagnaia ne termine pas mieux que 8e

Il se classe 11e et Bagnaia ne termine pas mieux que 9e

Il se classe 12e et Bagnaia ne termine pas mieux que 10e

Il se classe 13e et Bagnaia ne termine pas mieux que 11e

Il se classe 14e et Bagnaia ne termine pas mieux que 12e

Il se classe 15e et Bagnaia ne termine pas mieux que 13e

Il se classe au-delà de la 15e place et Bagnaia ne termine pas mieux que 13e

