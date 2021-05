Les images sont effrayantes, le souvenir est tenace, l'inquiétude est grande. Ce samedi, Marc Marquez (Honda) a subi une nouvelle chute, particulièrement violente, lors de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne. Deux semaines seulement après avoir fait son retour en course. Un peu moins d'un an après un autre crash, qui lui avait coûté une fracture de l'humérus, trois opérations et une interminable période de convalescence. Sur ce même circuit.

Cette fois, le sextuple champion du monde a perdu le contrôle à l'entrée du virage numéro 7, à haute vitesse - environ 180 km/h. Dans son malheur, le pilote a au moins été épargné par sa machine qui est passée tout près de lui avant de percuter les protections pneumatiques. Le Catalan s'est relevé, visiblement secoué et sonné par ce nouveau crash. Dans un communiqué, son écurie a révélé qu'il ne souffrait pas de blessure majeure mais de contusions. Techniquement, il pourrait donc prendre part à la dernière séance d'essais libres puis à la qualification, en début d'après-midi.

Grand Prix d'Espagne On prend les mêmes et on recommence : Bagnaia devant Quartararo aux essais libres IL Y A 18 HEURES

Quartararo encore aux avant-postes

Marquez n'a pu finir son tour rapide et réaliser un temps capable de le placer dans le top 10. Il a le 12e chrono combiné des trois premières séances d'essais libres. Au classement combiné des deux séances de vendredi et celle de samedi matin, Nakagami devance grâce à un super chrono (1'36"985) le Français Fabio Quartararo (Yamaha), leader du championnat du monde, à 0"025 seulement, et l'Allemand Stefan Bradl (Honda) à 0"041.

En deçà vendredi, l'Espagnol Joan Mir (Suzuki), champion du monde en titre, a pris le 4e temps devant son compatriote Aleix Espargaro (Aprilia), également tout près. L'autre Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) a le 9e temps, et s'assure sa place en deuxième et dernière partie des qualifications (Q2), au cours de laquelle se jouent les premières places sur la grille de départ dimanche.

Grand Prix d'Espagne Quartararo retrouve Jerez, Marquez aussi IL Y A UN JOUR