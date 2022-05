Motocyclisme

Comment Francesco Bagnaia a maintenu Fabio Quartararo dans ses rétros : résumé du Grand Prix d'Espagne MotoGP en vidéo

GRAND PRIX D'ESPAGNE - Le poleman l'a emporté. La victoire est revenue à l'Italien Francesco Bagnaia et à Ducati, ce dimanche à Jerez. Mais c'est le Français Fabio Quartararo (Yamaha) qui occupe, seul, la tête du championnat du monde MotoGP. Voici le résumé de la course, gagnée donc par Bagnaia, devant Quartararo (2e) et Aleix Espargaro (Aprilia, 3e).

00:01:07, il y a 2 heures