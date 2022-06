Motocyclisme

La victoire de Quartararo, la boulette d'Espargaro, le crash du départ... Le résumé du GP d'Espagne

GRAND PRIX D'ESPAGNE - Fabio Quartararo (Yamaha Factory) a remporté le Grand Prix d'Espagne dimanche en dominant la course de bout en bout. Le Français a jailli en tête au premier virage juste devant un énorme accident impliquant trois motos. En fin de course, Aleix Espargaro a lui arrêté sa course un tour trop tôt, permettant à Johann Zarco de monter sur le podium.

00:01:11, il y a 3 minutes