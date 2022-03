L'hitoire entre la Malaisie et la MotoGP a encore quelques années devant elle. Le Grand Prix moto de Malaisie sur le circuit de Sepang restera au calendrier jusqu'en 2024 après une prolongation de contrat avec le promoteur local, a annoncé celui du championnat MotoGP, Dorna, mercredi. "Dorna Sports est ravi de confirmer que le circuit international de Sepang restera au calendrier du Championnat du monde FIM MotoGP jusqu'à au moins 2024, toutes les parties étant déjà en discussion pour prolonger l'accord jusqu'en 2026", est-il écrit dans un communiqué.

Ad

L'édition 2022 du Grand Prix de Malaisie pourra par ailleurs compter sur un nouveau sponsor : le pétrolier national Petronas. La société sera le partenaire-titre de l’épreuve dès cette année et l'année prochaine. Sepang figure au calendrier de MotoGP depuis 1999 et cette édition se tiendra le weekend du 23 octobre, après deux ans d'absence à cause de la pandémie de Covid-19.

Grand Prix d'Indonésie Quartararo-Zarco, révolte bleue : "Nous n'avons pas une équipe de foot comme l'Espagne ou l'Italie" 20/03/2022 À 13:19

Grand Prix d'Indonésie Marquez, nouvel effroi : "C'est peut-être l'une des plus grosses chutes de ma carrière" 20/03/2022 À 11:35