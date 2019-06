Danilo Petrucci comme à la maison. Le pilote italien de Ducati s'est montré le plus rapide samedi lors de la 3e séance d'essais libres du GP d'Italie, sixième épreuve du championnat du monde MotoGP, devançant le surprenant Pol Espargaro (KTM) et Marc Marquez (Honda). Andrea Dovizioso, le coéquipier de Petrucci, actuellement 2e au classement provisoire du championnat du monde, n'est pas arrivé à se placer dans les dix plus rapides et devra passer par la Q1 samedi après-midi, tout comme l'Italien Valentino Rossi (Yamaha).

Le système en vigueur pour le MotoGP veut que les dix meilleurs pilotes au cumul des trois premières séances d'essais libres se qualifient directement pour la 2e séance qualificative, tous les autres devant participer à une première séance. Les deux meilleurs pilotes de celle-ci se qualifient pour la deuxième qui détermine l'ordre des 12 premières places sur la grille de départ.

Record de Rossi battu

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) est lui 6e et son compatriote Johann Zaro (KTM), seulement 20e. Petrucci a battu lors de ces essais libres le record de la piste établi l'an dernier par Valentino Rossi alors que celui de la vitesse maximale atteinte lors d'une épreuve MotoGP a aussi été battu avec 356,7 km/h par son coéquipier Dovizioso qui détenait déjà ce record avec les 356,5 km/h atteints sur ce même circuit toscan l'an dernier.

1. Danilo Petrucci (ITA/Ducati): 1:46.056

2. Pol Espargaro (ESP/KTM) à 0.207

3. Marc Marquez (ESP/Honda) à 0.224

4. Takaaki Nagakami (JPN/Honda-LCR) à 0.400

5. Jack Miller (AUS/Ducati-Pramac) à 0.422

6. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha-SRT) à 0.432

7. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) à 0.453

8. Cal Crutchlow (GBR/Honda-LCR) à 0.460

9. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha-SRT) à 0.462

10. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati-Pramac) à 0.657

...

20. Johann Zarco (FRA/KTM) à 1.363