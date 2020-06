Le GP d'Italie au Mugello définitivement annulé

Valentino Rossi at Mugello in 2017

Le Grand Prix d'Italie MotoGP, qui devait initialement se tenir le 31 mai sur le circuit du Mugello avant d'être reporté à une date indéterminée, a été définitivement retiré du calendrier du championnat du monde 2020, a annoncé mercredi la Fédération internationale de motocyclisme (FIM).

Il n'y aura pas de Grand Prix d'Italie MotoGP cette année. Ce dernier a été définitivement retiré du calendrier du championnat du monde 2020. La FIM a précisé que cela sera la première fois en près de 30 ans que le circuit toscan n'accueillera pas le Grand Prix d'Italie moto. La FIM et le promoteur du championnat MotoGP, le groupe espagnol Dorna, doivent toujours présenter un calendrier revu pour le championnat du monde, bouleversé par la pandémie de coronavirus. Il aurait en principe dû commencer le 8 mars au Qatar mais seules les épreuves Moto2 et Moto3 avaient pu être organisées avant les mesures de confinement imposées pour lutter contre la pandémie. Plusieurs courses ont été reportées et jusqu'ici 8 ont été annulées.

Le PDG de Dorna, Carmelo Ezpeleta, avait indiqué début juin qu'il escomptait présenter un nouveau calendrier prochainement. "Si tout cela se passe bien, nous commencerons le 19 juillet à Jerez et les dernières courses auront lieu en novembre, soit de 12 à 13 courses", avait-il précisé. Dorna a demandé au gouvernement espagnol l'autorisation d'organiser deux courses à huis clos les 19 et 26 juillet sur le circuit de Jerez (Andalousie) mais n'a pas encore fait état de la réponse obtenue.

