C'est une scène que l'on ne voit qu'une fois tous les dix ou vingt ans. Chose encore plus rare, la victime de la mésaventure fut le principal rival de Fabio Quartararo pour le titre MotoGP. Et, accessoirement, le grand favori du week-end. Aleix Espargaro, 33 ans, 223 Grands Prix en catégorie reine, a commis une erreur dont il se souviendra toute sa vie. Ce dimanche, au Grand Prix de Catalogne disputé à moins de dix kilomètres de sa ville natale, l'Espagnol a salué la foule un tour trop tôt.

Ad

Consistant depuis le début de la saison au point de devenir un prétendant au titre surprise, l'aîné des frères Espargaro était même devenu, vendredi, le favori du week-end. Dès les premiers essais libres, son Aprilia semblait bien plus compétitive que les autres machines sur une piste surchauffée à l'adhérence réduite. Le Catalan avait dominé presque toutes les séances. Y compris la qualification, lui qui n'est pourtant pas un spécialiste de l'exercice.

Grand Prix de Catalogne Les gros coups de Quartararo et Zarco, la grosse boulette d'Espargaro IL Y A 3 HEURES

Dimanche, Fabio Quartararo a rapidement mis fin à cette domination, filant en tête de course dès les premiers virages. Longtemps, on a donc pensé voir Aleix faire du Aleix : lutter, jusqu'au bout, arracher un nouveau podium et profiter encore, de la casse chez les autres prétendants pour s'affirmer encore un peu plus comme l'outsider numéro un derrière le champion du monde en titre.

Dans le doute, Zarco a continué

Très fort en fin de course au point de lâcher Jorge Martin, qui l'avait pourtant malmené tout au long du Grand Prix, Espargaro a coupé son effort juste après le 23e passage de la ligne. Convaincu d'avoir limité la casse avec une deuxième place satisfaisante, même s'il rêvait d'un nouveau succès, chez lui.

Il lui aura fallu passer les deux premiers virages, et voir Jorge Martin, Johann Zarco ou encore Joan Mir lui passer devant comme des balles pour comprendre. "Quand je le vois baisser la tête, je me dis qu'il a un problème technique, a raconté le Français sur Canal+. Mais comme il est un peu resté au milieu de la piste, j'ai eu un peu peur. Je ne savais pas trop quoi faire. Je ne l'ai pas doublé rapidement par peur de le percuter. C'était un peu bizarre. Puis je l'ai vu lever les mains, saluer le public. Je vois Martin qui est toujours à fond... Il y a eu un petit doute. Mais dans le doute, je me suis dit : 'Moi, je continue.' Ça a valu le coup."

Si je veux battre Fabio au championnat, je ne peux pas faire ces erreurs

Espargaro, lui, a fini par se remobiliser pour ranger Luca Marini derrière lui et sauver ce qui pouvait l'être, c'est-à-dire une cinquième place. À l'arrivée, l'Espagnol n'a perdu "que" neuf points. Neuf points qui, dans un championnat aussi homogène, et face à un leader capable de maximiser ses résultats, pourraient peser très lourd dans la balance à l'issue de la saison.

"C'est entièrement de ma faute, a admis le pilote Aprilia après coup. J'ai fait un tour de plus et puis je ne me suis pas souvenu qu'ici, à Barcelone, le dernier tour est le numéro zéro, pas le un. J'ai donc arrêté les gaz sur la ligne droite. Je suis vraiment désolé pour mon équipe parce que je sais que je n'avais pas la vitesse de Fabio pour gagner mais si je veux le battre au championnat, je ne peux pas faire ces erreurs. La seule chose que je peux dire c'est pardon à mon équipe, leur dire pardon, c'est une erreur qui n'est pas admissible dans cette catégorie."

Grand Prix de Catalogne Espargaro était trop chaud pour Quartararo et les Ducati HIER À 12:57