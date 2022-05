La FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) et le promoteur du MotoGP Dorna ont annoncé la nouvelle mercredi. Le Grand Prix MotoGP de Finlande, initialement prévu comme la douzième étape de la saison le 10 juillet 2022, est annulé.

Les tensions géopolitiques dans la région ont notamment poussé les organisateurs à prendre cette décision. "Les travaux d'homologation en cours sur le circuit ainsi que la situation géopolitique de la région", située à une centaine de kilomètres de la frontière russe, ont abouti à l'annulation de cette course qui devait avoir lieu à Kausala (sud-est), justifient dans un communiqué la FIM, la Dorna et l'IRTA (International Road-Racing Teams Association, regroupant les écuries présentes au plus haut niveau).

Pas de Grand Prix en juillet

Le Kymiring (nommé après la rivière Kymi qui le borde), tout nouveau circuit finlandais situé à une centaine de kilomètres au nord-est de la capitale Helsinki et autant de la frontière russe, dans la prolongement de l'isthme de Carélie, devait accueillir le premier GP moto sur le sol finlandais depuis 40 ans. Long de 4,5 kilomètres, constitué de 21 virages et pourvu d'une ligne droite de 1,1 km (la plus longue d'Europe), le circuit devra donc attendre un an et la saison 2023 pour connaître son baptême de MotoGP.

Fabio Quartararo (FRA, Yamaha), actuel leader du championnat et ses poursuivants, ne prendront donc aucun départ entre Assen (Pays-Bas) le 26 juin et Silverstone (Grande-Bretagne) le 7 août, lors de cette saison 2022 qui ne compte plus désormais que 20 Grands Prix. (Avec AFP).