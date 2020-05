GRAND PRIX DE FRANCE - L'un des grands prix les plus appréciés du calendrier pourrait être sauvé. Selon Claude Michy, l'organisateur de l'épreuve, le rendez-vous manceau "pourrait avoir lieu en octobre".

L'espoir renaît. Le Grand Prix de France moto, initialement programmé le 17 mai au Mans mais reporté en raison de la pandémie de coronavirus, "pourrait avoir lieu en octobre", a indiqué vendredi son organisateur Claude Michy dans un communiqué.

"Nous continuons de travailler afin de pouvoir organiser le Grand Prix de France 2020 au Mans dans la première quinzaine d'octobre", précise-t-il. "Cette option reste à confirmer dans les semaines à venir et nous espérons une évolution positive de la situation sanitaire malgré l'incertitude qui plane actuellement pour les événements à forte affluence, eu égard au respect des règles imposées par le gouvernement", conclut le promoteur français.

10 à 12 courses en Europe ?

Le promoteur du MotoGP Dorna et la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) travaillent à un nouveau calendrier qui débuterait le 19 juillet à Jerez, en Espagne, sans spectateurs ou invités et avec un nombre réduit de personnes sur le paddock.

Fabio Quartararo (Yamaha SRT) lors des essais de pré-saison, à Sepang, le 7 février 2020 Crédits Getty Images

Il s'agirait ensuite d'organiser "10 à 12 courses" en Europe d'ici à fin novembre, puis des courses hors Europe si possible. En catégorie MotoGP, les onze premières épreuves de la saison 2020 ont été soit reportées, soit annulées à cause de la pandémie. Les Moto2 et Moto3 n'ont couru qu'au Qatar en mars.

