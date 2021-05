Les deux pilotes Ducati précèdent le champion du monde en titre, l'Espagnol Joan Mir (Suzuki), et ses compatriotes, Pol Espargaro et Marc Marquez, coéquipiers chez Honda.

Le leader du championnat du monde, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) est 7e, et son dauphin actuel, à deux points, le Français Fabio Quartararo (Yamaha), 16e. Il a été opéré en début de semaine dernière de l'avant-bras droit, suite au syndrome des loges qui lui a fait perdre la course de Jerez.

Ces premiers essais se sont déroulés sur une piste à peine sèche, par un temps frais et couvert. Miller a distancé Zarco de près d'une seconde et demie et les autres concurrents de plus de deux secondes en passant brièvement des pneus pour temps sec, ce que n'ont pas fait les autres.

Le GP de France, dont le départ sera donné dimanche à 14h00, est disputé cette année à huis-clos en raison de la pandémie de coronavirus. Une deuxième séance d'essais est prévue vendredi à 14h10 et une 3e samedi à 09h55 avant les qualifications à partir de 14h10.

Classement de la première séance d'essais libres MotoGP du Grand Prix de France sur le circuit Bugatti du Mans (4,185 km):

1. Jack Miller (AUS/Ducati) 1:38.007

2. Johann Zarco (FRA/Ducati) à 1.481

3. Joan Mir (ESP/Suzuki) à 2.062

4. Pol Espargaro (ESP/Honda) à 2.108

5. Marc Marquez (ESP/Honda) à 2.114

6. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia) à 2.237

7. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) à 2.249

8. Miguel Oliveira (POR/KTM) à 2.575

9. Alex Rins (ESP/Suzuki) à 2.672

10. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) à 3.022

...

16. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) à 3.634

...

