Grand Prix de Grande-Bretagne

Le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) est passé "de héros à zéro" en chutant au 5e tour sur 20 du Grand Prix MotoGP de Grande-Bretagne alors qu'il menait la course depuis la pole position, dimanche à Silverstone.

Le pilote de 32 ans a perdu le contrôle de sa moto dans un virage. Il était premier après avoir pris un bon départ, mais c'est finalement Francesco Bagnaia (Ducati) qui s'est imposé. Après 96 Grands Prix en catégorie reine, dont huit partis depuis la pole, Zarco devra donc encore attendre avant son premier succès.

"Pas de chance pour moi aujourd'hui", a-t-il regretté. "Les températures élevées m'ont poussé à prendre le pneu medium à l'avant, c'était un bon pneu puisque 'Pecco' a gagné avec, mais il semble que pour moi ç'a été la raison de ma chute, on a moins d'adhérence avec".

Je ne vais pas me démonter, ni arrêter non plus

"J'ai été surpris dans ce virage 8 et bien sûr je suis déçu. C'est difficile de tout mettre ensemble pour aller chercher cette victoire", qu'il attend depuis qu'il a rejoint l'élite du MotoGP en 2017. "On peut passer de héros à zéro en un rien de temps", a continué le Cannois, fataliste. Sur Canal +, il a même ajouté : "Chuter comme ça, ça me met les boules".

Après un abandon, surtout après avoir mené, "tu peux te démonter et arrêter, mais je ne vais pas me démonter, ni arrêter non plus", a-t-il appuyé. Zarco veut retenir le positif après les longues vacances du MotoGP en juillet. "J'ai quand même pris des sensations intéressantes et ça fait du bien pour continuer à viser haut."

"J'ai manqué cette opportunité, mais je ne peux pas rester là-dessus, j'ai hâte d'être en Autriche", le 21 août pour la prochaine manche. Zarco chute à la 5e place au classement du Championnat du monde, alors qu'il était 3e. Il compte 66 points de retard sur le leader Fabio Quartararo (Yamaha), à huit courses de la fin.

