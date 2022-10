Jorge Martin a devancé sur le tracé de Sepang l'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) et son compatriote Maverick Vinales (Aprilia) à l'issue des trois séances d'essais libres du GP de Malaisie. Tous les pilotes ont profité d'une piste sèche pour améliorer leur temps enregistré vendredi matin.

Lors de la deuxième séance du week-end vendredi après-midi, aucun d'eux n'était parvenu à améliorer son chrono, la faute à une piste séchante après des trombes d'eau tombées plus tôt.

Ad

Baignaia à terre et seulement 11e

Grand Prix de Malaisie Binder domine les premiers essais, Quartararo devant Bagnaia IL Y A 20 HEURES

Les pilotes ayant réalisé les dix meilleurs temps des trois séances d'essais libres passent directement à la deuxième séance qualificative disputée samedi après-midi (Q2, 15H30 locales/09h30 heure de Paris), qui détermine les douze premières places sur la grille de départ. Les autres devront participer à une séance qualificative préalable (Q1, 15h05/09h05 heure de Paris) dont les deux plus rapides sont repêchés pour la Q2.

Parmi eux, le sextuple champion du monde en catégorie reine, l'Espagnol Marc Marquez (Honda) 16e, et l'Italien Bagnaia 11e et victime d'une chute en toute fin de séance samedi, passeront par les repêchages. C'est un coup dur pour le pilote Ducati, qui pourrait décrocher dimanche son premier titre mondial en MotoGP, puisqu'il voit ses trois rivaux encore en lice pour le titre directement qualifiés pour la Q2.

Le tenant du titre français Quartararo (Yamaha) - qui compte 14 points de retard au général - est 7e, derrière Enea Bastianini (Ducati-Gresini), 6e. L'Italien - comme l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) 9e meilleur chrono des essais - sont encore dans la course au titre mais avec plus de 25 points de retard sur Bagnaia, leurs chances de décrocher le titre sont plus minces.

Avec une météo instable depuis le début du week-end, les qualifications de l'après-midi pourraient se disputer sous la pluie, une configuration qui n'arrangerait en rien les affaires de Bagnaia.

Grand Prix de Malaisie Quartararo au pied du mur : "Maintenant, je n'ai plus rien à perdre" HIER À 21:14