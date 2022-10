Motocyclisme

GRAND PRIX DE MALAISIE - Bagnaia se rapproche du titre, Quartararo résiste : le résumé de la course

GRAND PRIX DE MALAISIE - Francesco Bagnaia (Ducati) s'est rapproché un peu plus du titre de champion du monde de MotoGP après sa victoire sur le circuit de Sepang. Avant la dernière course de la saison, l'Italien compte désormais 23 points d'avance sur Fabio Quartararo (Yamaha) qui a conservé un maigre espoir de titre grâce à une place sur le podium. Le résumé de la course en vidéo.

00:01:37, il y a 21 minutes