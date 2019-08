Le dernier vainqueur sur le circuit de Brno (5,403 km) confirme ses prédispositions. Sur l'un des circuits les plus complets du Championnat du monde, Andrea Dovizioso (Ducati) a réalisé vendredi le meilleur temps de la 1e séance d'essais libres devant les Espagnols Marc Marquez (Honda) et Maverick Vinales (Yamaha). "Dovi" a réalisé le chrono de 1'56"919, sous un ciel nuageux. Vainqueur sur le tracé tchèque en 2018, Dovizioso qui a gagné la première course de cette saison au Qatar, occupe la 2e place au classement provisoire, 58 longueurs le séparant du leader, Marc Marquez.

Guintoli 5e, Quartararo 18e

Le quintuple champion du monde en catégorie reine et vainqueur de cinq courses cette année, est à quant à lui bien parti pour son 6e sacre. Le pilote français Sylvain Guintoli qui participe au Grand Prix de République tchèque en tant que wild card pour Suzuki, a créé la surprise en réalisant le 5e chrono lors de cette 1e séance d'essais, à 452 millièmes de Dovizioso. Guintoli a déjà été engagé en wild card à Montmelo où il a marqué les 3 points, grâce à la 13e place.

De son côté, le "rookie" français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) qui s'est déjà assuré trois pôles et deux podiums lors de sa première saison en MotoGP, a dû se contenter de la 18e place et un autre pilote tricolore, Johann Zarco (KTM), s'est classé 23e.