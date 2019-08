Le "rookie" français de 20 ans a réalisé les 5,403 km du circuit de Brno en 1 min 55 sec et 802/1000e, exploit établi à quelque secondes de la fin. Quartararo a devancé de 23/1000e l'Espagnol Marc Marquez (Honda), quintuple champion du monde et leader du classement provisoire, et de 269/1000e l'Australien Jack Miller et l'Italien Andrea Dovizioso, tous deux sur Ducati.

Débutant en MotoGP cette saison, "El Diablo", qui affirme "aimer beaucoup" le tracé de Brno, s'est déjà assuré trois poles et deux podiums depuis le début du Championnat. Il occupe la 8e place provisoire du classement général, dominé largement par Marquez, bien parti pour son 6e sacre grâce à ses cinq victoires obtenues avant la pause estivale qui lui donnent 58 points d'avance sur Dovizioso. "Dovi" avait été le plus rapide lors de la 1re séance d'essais libres, plus tôt dans la journée, alors que Quartararo ne s'était classé que 18e.

Quartararo presque remis de ses blessures

"La première séance, on a gardé les mêmes pneus, cet après-midi on a travaillé avec une autre gomme", a indiqué le Français, sur le site officiel de la MotoGP. "Les objectifs pour la qualification, ce serait de rentrer dans les deux premières lignes. Ce serait un très bon objectif pour nous", a ajouté le Français.

Il s'est également dit rétabli "presque à 100%", après avoir été endolori par les séquelles d'une opération du syndrome des loges à l'avant-bras droit début juin, puis victime d'une luxation de l'épaule gauche, lors des essais du Grand Prix d'Allemagne.

L'Espagnol Maverick Viñales (Yamaha), qui a ramassé non moins de 45 points lors des deux manches précédentes grâce à la victoire à Assen et à la 2e place à Sachsenring, a longtemps pointé en tête, mais a fini par prendre seulement la 5e place.

Un autre Français, Sylvain Guintoli, qui participe au Grand Prix de République tchèque en tant que wild card pour Suzuki, a réalisé le 17e chrono de la journée, à 1 sec 296/1000e du jeune Niçois. Guintoli a déjà été engagé en wild card à Montmelo où il a marqué les 3 points, grâce à la 13e place. Le troisième pilote tricolore, Johann Zarco (KTM), s'est quant à lui classé 20e.

Di Giannantonio sort du lot en Moto2, Rodrigo blessé

La deuxième séance d'essais libres a été plus rapide que la première sur le circuit de Brno, l'un des plus complets du Championnat. La troisième séance sera disputée samedi, avant les essais qualificatifs. Le départ de la course sera lui donné dimanche, à 14h00 (12h00 GMT).

En Moto2, c'est l'Italien Fabio Di Giannantonio (Speed Up) qui s'est montré le plus rapide, devant son compatriote Nicolo Bulega (Kalex). Le leader du Championnat, l'Espagnol Alex Marquez (Kalex) a quant à lui réalisé le 7e chrono.

En Moto3, l'Argentin Gabriel Rodrigo a signé le meilleur temps à l'issue des deux séances combinées, devant l'Italien Tony Arbolino et le Japonais Tatsuki Suzuki, tous aux guidons de Honda tout comme le leader provisoire du classement général, l'Italien Lorenzo Dalla Porta, qui s'est classé 6e.

Mauvaise nouvelle pour l'Argentin, son week-end est déjà terminé. Blessé après une chute en fin de FP2, il souffre d'une double fracture de la clavicule et au pelvis. Son équipe a annoncé son départ pour Barcelone afin de passer des examens approfondis.