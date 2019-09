Parti en pole position, Suzuki, 21 ans, a lutté jusqu'au bout avec un groupe de sept pilotes pour la victoire dans une course marquée par de nombreuses chutes et abandons. L'Espagnol Aron Canet, 2e du championnat avant cette épreuve, a abandonné en raison de problèmes mécaniques. L'Italien Lorenzo Dalla Porta a en conséquence augmenté son avance au classement général malgré une pénalité pour dépassement des limites de la piste qui lui a fait perdre plusieurs places à l'arrivée. Il a finalement été classé 8e.

La victoire de Suzuki est chargée d'émotion car il court pour l'écurie de Paolo Simoncelli, père de Marco Simoncelli, un pilote italien mort en course en 2011 et dont le circuit de Misano porte le nom. Suzuki a devancé le Britannique John McPhee et l'Italien Tony Arbolino permettant à Honda de réaliser un triplé. "C'est fantastique. Nous essayons de gagner depuis longtemps et nous avons souvent dû abandonner. Je peux dire que c'est une victoire sur notre grand prix", a souligné le Japonais.