Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) a été le pilote le plus rapide de la première séance d'essais libres à Saint-Marin. Avec un temps de 1'33''153, le Français a devancé Marquez. Débutant en MotoGP cette saison, le jeune Niçois âgé de 20 ans a déjà décroché trois pole-positions cette année et s'affirme comme la révélation de la saison. Il a pour meilleur résultat en course une place de 2e au GP de Catalogne en juin.

Rossi 9e

L'Espagnol Maverick Vinales sur une Yamaha officielle a réalisé le 3e temps devant l'Italien Michele Pirro (Ducati) qui bénéficie d'une "wild card" pour cette épreuve. Il est d'habitude le pilote d'essai de la marque italienne. Le héros local Valentino Rossi (Yamaha), sept fois champion du monde MotoGP et aujourd'hui quadragénaire, a réalisé le 9e temps.

Selon le système en vigueur pour le MotoGP, les pilotes ayant réalisé les dix meilleurs temps au cours des trois premières séances d'essais libres participent directement à la séance qualificative du samedi (Q2), qui détermine l'ordre des 12 premières places sur la grille de départ. Les autres pilotes doivent participer à une séance qualificative préalable (Q1) et les deux meilleurs temps sont repêchés pour la Q2.

Classement de la 1re séance d'essais libres du GP de Saint-Marin (catégorie MotoGP) :

1. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha-SRT) 1:33.153

2. Marc Marquez (ESP/Honda) à 0.376

3. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) à 0.446

4. Michele Pirro (ITA/Ducati) à 0.551

5. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) à 0.609

6. Pol Espargaro (ESP/KTM) à 0.849

7. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha-SRT) à 0.886

8. Danilo Petrucci (ITA/Ducati) à 0.996

9. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) à 1.029

10. Tito Rabat (ESP/Ducati-Avintia) à 1.108