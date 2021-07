KTM a annoncé la nouvelle ce mardi. Dani Pedrosa, 35 ans et trois fois champion du monde dans les catégories inférieures, sortira de sa retraite le temps du Grand Prix de Styrie de MotoGP en Autriche le 8 août. Le pilote aux 31 victoires en catégorie reine avait quitté la compétition fin 2018 après 13 saisons au plus haut niveau. Il est depuis pilote de développement pour KTM.

"Il pilotera une version de développement adaptée de la KTM RC16 afin d'acquérir de précieuses données en conditions de Grand Prix", précise l'écurie autrichienne. La KTM RC16 est utilisée par l'écurie officielle et l'écurie satellite Tech3 en 2021. Champion du monde 125cc (2003) puis 250cc (2004, 2005), Dani Pedrosa n'a jamais réussi à prendre le titre en MotoGP, terminant trois fois vice-champion du monde (2007, 2010, 2012), toujours sur une Honda.

Il fera cette fois son retour au guidon d'une KTM, sur le Red Bull Ring, circuit maison de l'écurie autrichienne. "Ma dernière course remonte à longtemps et, bien sûr, la mentalité d'un Grand Prix est très différente de celle d'un test. Mon objectif est d'essayer de tester les choses que nous avons développées sur la moto en situation réelle de course, a expliqué Pedrosa. C'était super intéressant de faire partie de ce projet depuis le début avec KTM...et maintenant aller en course nous donne une perspective différente."

