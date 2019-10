Marc Marquez (Honda HRC) ne voulait pas se contenter du titre. Poussé à la limite par Fabio Quartararo (Yamaha SRT), jusque dans le dernier virage, l'Espagnol a décroché, à Buriram, un sixième titre en catégorie reine. Le pilote Honda a tenu le rythme du prodige tricolore durant toute la course avant de l'attaquer en fin de course, comme il l'avait fait à Saint-Marin. Maverick Viñales (Yamaha Factory) a complété le podium.

Pour être sacré, Marquez avait une équation simple à résoudre : devancer Andrea Dovizioso (Team Ducati), son dauphin au championnat, et s'offrir deux points de plus que le pilote Ducati. L'Italien hors du coup, l'Espagnol a lutté avec son nouveau rival. 25 tours durant, le génie de Cervera a suivi le Niçois à la trace, ne lui laissant qu'une demi-seconde, tout au plus, avant la mi-course.

Les deux pilotes isolés, Marquez a analysé toutes les trajectoires de son devancier. Il l'a titillé, à plusieurs reprises, dans la longue ligne droite qui sépare les deux premiers virages. Puis il l'a attaqué, dans le dernier tour, pour actualiser le scénario qu'il avait écrit avec Dovizioso, il y a un an, sur ce même circuit. Comme l'Italien, Quartararo a retenté sa chance, au prix d'un freinage à la dure, dans l'ultime virage. Comme l'Italien, il a dû s'incliner à la remise des gaz. Comme (presque) toujours, Marquez a décroché les lauriers.