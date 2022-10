Motocyclisme

GRAND PRIX DE THAILANDE - Le calvaire de Quartararo et le bon coup de Bagnaia : les temps forts de l

GRAND PRIX DE THAILANDE - Fabio Quartararo (Yamaha) a perdu très gros sur le circuit de Buriram. Le Français a terminé 17e d'une course retardée par la pluie et disputée dans des conditions très difficile et ne compte plus que 2 points d'avance sur Francesco Bagnaia (Ducati), 3e de la course, au classement général du championnat du monde. Miguel Oliveira (Red Bull KTM) s'est imposé.

00:01:40, il y a une heure