Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) a gardé les commandes. Le Français s'est à nouveau montré le plus rapide samedi lors de la troisième séance d'essais du Grand Prix de Valence MotoGP, dernière épreuve de la saison, devançant le champion du monde en titre Marc Marquez (Honda HRC). Sur sa M1, le jeune pilote a précédé l'Espagnol et sa Honda de 0"224 et l'Australien Jack Miller (Ducati Pramac) de 0"311. Le vétéran italien Valentino Rossi, 40 ans, est lui 4e sur sa Yamaha à 0"398.

Les 13 premiers pilotes de cette séance d'essais, disputée sous un temps ensoleillé mais toujours assez frais, se tiennent en moins d'une seconde. Les qualifications se tiennent à partir de 14h10. Le départ de la course sera lui donné dimanche à 14h00. Selon le système en vigueur pour le MotoGP, les pilotes ayant réalisé les dix meilleurs temps combinés au cours des trois premières séances d'essais libres participent directement à la séance qualificative du samedi (Q2), qui détermine l'ordre des 12 premières places sur la grille de départ. Les autres pilotes doivent participer à une séance qualificative préalable (Q1) et les deux meilleurs temps sont repêchés pour la Q2.