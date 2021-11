Gros coup de froid à Valence. Coéquipier de Marc Marquez, absent après un accident à l'entraînement , Pol Espargaro a très lourdement chuté, ce samedi matin, lors de la troisième séance d'essais libres de l'ultime Grand Prix de la saison. Alors qu'il tentait d'améliorer son temps pour échapper à la Q1 en qualification, l'Espagnol, lui aussi très souvent victime du caractère de la Honda, a été éjecté de sa machine à très haute vitesse avant de retomber avec fracas sur le sol.

D'abord évacué sur civière, conscient, le frère cadet d'Aleix Espargaro a passé de premiers examens rassurants à la clinique mobile. Mais après avoir fait état de vives douleurs au genou, aux côtes et au niveau de la cage thoracique, il a été transporté à l'hôpital de Valence afin d'y passer des examens plus complets. Pour l'instant, Honda n'a pas communiqué sur l'état de santé de son pilote mais il devrait faire l'impasse sur les autres séances de la journée. Sa participation à la course, dimanche, est-elle aussi en suspens.

