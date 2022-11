C'était la dernière séance de qualification de la saison. Et ça s'est vu. Au bout d'une séance irrespirable, où il est allé au bout de lui-même , Fabio Quartararo (Yamaha) a arraché la quatrième place sur la grille de départ. La première ligne, occupée par l'intouchable Jorge Martin (Pramac) et les costauds Marc Marquez (Honda) et Jack Miller (Ducati), était certainement inaccessible au vu de l'effort fourni par le Français.