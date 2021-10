Avec un chrono de 2'02''923, Miller a survolé les débats. Le pilote australien de Ducati a relégué le Japonais Takaaki Nakagami (Honda-LCR) à 0''670 et l'Espagnol Alex Rins (Suzuki) à 0"804. L'Espagnol Marc Marquez (Honda), six fois vainqueur en sept courses au Texas entre 2013 et 2019, et le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac), opéré d'un syndrome des loges à l'avant-bras droit la semaine dernière, complètent le top 5.

Parmi les favoris, seul l'Espagnol Joan Mir (Suzuki, 13e à 1''571) ne s'est pas classé dans le Top 10 des trois séances combinées et devra donc passer par le repêchage des qualifications (Q1) à 14h10 locales (21h10 françaises).

Quartararo toujours au top

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha), 6e, devance son principal adversaire au classement des pilotes, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), 9e. Avec 48 points d'avance et quatre courses à disputer valant 25 points chacune en cas de victoire, Quartararo est toujours favori pour un premier sacre en MotoGP, mais Bagnaia a remporté les deux derniers Grand Prix et récupéré 22 points au classement.

Trois autres hommes peuvent encore mathématiquement prétendre au titre, même si leurs chances sont faibles : le champion en titre Joan Mir, qui pointe à 67 longueurs, Zarco (à 93 points), et Miller à 94. Pour rappel, l'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia) fait l'impasse ce week-end après le décès de son cousin âgé de 15 ans lors d'une course moto la semaine dernière.

Classement combiné des trois premières séances d'essais libres

1. Jack Miller (AUS/Ducati) 2:02.923

2. Takaaki Nakagami (JPN/Honda-LCR) à 0.679

3. Alex Rins (ESP/Suzuki) à 0.804

4. Marc Marquez (ESP/Honda) à 0.881

5. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) à 0.900

6. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) à 0.944

7. Pol Espargaro (ESP/Honda) à 1.097

8. Brad Binder (RSA/KTM) à 1.117

9. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) à 1.202

10. Jorge Martin (ESP-Ducati-Pramac) à 1.274

