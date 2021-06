"Pas de déception !". Interrogé par Canal+ à sa descente de moto après sa deuxième place en qualification ce samedi sur le circuit d'Assen aux Pays-Bas, Fabio Quartararo (Yamaha) avait le sourire. Il aurait pourtant pu faire la grimace puisque Maverick Vinales, son coéquipier, l'a devancé pour seulement 71 centièmes. L'Espagnol, en grande difficulté en Allemagne (19e), ce qui l'a fait largement reculer au classement du Championnat du monde, partira en pole pour la première fois de la saison, la 13e de sa carrière.

Pour Fabio Quartararo, cette deuxième place reste une belle opération puisqu'il n'est devancé que par un pilote repoussé à 56 points au classement pilotes et que ses plus proches poursuivants partiront, logiquement, derrière. Johann Zarco (Ducati), le plus proche d'entre eux, a réussi le cinquième temps alors que Francesco Bagnaia (Ducati) est lui troisième et que Takaaki Nakagami, sur Honda, a surpris en prenant la 4e place.

Troisième en Allemagne la semaine dernière, sixième en Catalogne, Fabio Quartararo cherchera à décrocher son premier succès depuis la fin mai et le Grand Prix d'Italie. Son rythme ce weekend lui permet d'y croire alors qu'il possède déjà une belle avance au championnat du monde, avec 22 points de plus que son compatriote Johann Zarco.

