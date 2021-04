18:44 - LA GRILLE DE DEPART :

1ère ligne : Martin (Pramac), Zarco (Pramac), Vinales (Yamaha Factory)

2e ligne : Miller (Ducati), Quartararro (Yamaha Factory), Bagnaia (Ducati)

3e ligne : A. Espargaro (Aprilia), Rins (Suzuki), Mir (Suzuki)

18:35 - Auteur d’une remontée spectaculaire la semaine passée (4e), Joan Mir (Suzuki) devra faire aussi bien ce dimanche pour espérer gratter de gros points. Le champion du monde en titre a fait un peu mieux en qualif en accrochant cette fois-ci la 3e ligne sur la grille de départ.

18:33 - Les Français ont pris date. Johann Zarco (Pramac) et Fabio Quartararo (Yamaha Factory) ont confirmé leur grande forme du weekend en signant cet après-midi les deux meilleurs chronos du warm-up. Attention toutefois à Maverick Vinales (Yamaha Factory), 3e cet après-midi. Le vainqueur de la semaine dernière reste en embuscade et confirme qu’il sera un redoutable adversaire sur le rythme de course.

18:20 - ROSSI EN DIFFICULTE

Avant dernier sur la grille, Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT) ne devance que l’inexpérimenté Lorenzo Savadori (Aprilia). Marco Lucchinelli, champion du monde 1981 en 500cm3 n’a pas attendu la contre-performance du nonuple champion du monde pour l’accuser de "prendre la place d’un jeune" en MotoGP . Ambiance.

18:17 - PALMARES CONSTRUCTEURS A LOSAIL :

Yamaha – 9 victoires

Ducati – 5 victoires

Honda – 3 victoires

18:14 - GRAND PRIX DE DOHA – Pramac a réussi un festival lors des qualifications samedi puisque les Ducati de Jorge Martin, novice en MotoGP cette saison, et de Johann Zarco s’élanceront aux deux premières positions ce dimanche. Vainqueur le weekend dernier, Maverick Vinales complète le podium, Fabio Quartararo s’élancera 5e.

18:10 - Second grand prix disputé cette saison sur le circuit de Losail, cette manche de Doha s’annonce encore plus ventée que la course d’ouverture. On a même entrevu durant le weekend des bourrasques transportant des masses de sable sur la piste.

Bonjour à toutes et à tous sur Eurosport.fr et bienvenue pour suivre en DIRECT le GP de Doha. Début de la course à 19h00 !

