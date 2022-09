Fut un temps, pas si lointain, où l'espoir français de la catégorie reine en moto ne se nommait pas Fabio Quartararo mais Johann Zarco. Le destin un peu, et le talent beaucoup, ont propulsé "El Diablo" sur le devant de la scène jusqu'au titre de champion du monde du MotoGP en 2021. Zarco, lui, évolue dans son ombre et peine à en sortir. Au Qatar en 2021, en Allemagne cette année, la France réussit le doublé mais la plus haute marche revient à Quartararo. Zarco, lui, court toujours derrière sa première victoire. Et ce dimanche, au Japon , il disputera sa… 100e course de MotoGP.

Ad

Ce samedi, il n'y en avait que pour Marc Marquez , évidemment. Son histoire regorge de trop d'histoires pour que sa pole position, la première depuis le Japon 2019 (tiens, tiens…), ne soit pas saluée et commentée comme il se doit. Mais les observateurs n'auront pas manqué de noter que derrière la légende espagnole aux désormais 63 poles et bientôt, peut-être, 100 podiums en carrière, se cache non pas les leaders du championnat du monde mais un quatuor de pilotes qui cherche encore son premier succès en 2022 pour certains (Binder 3e sur la grille, Viñales 4e et Martin 5e) et tout court pour d'autres (Zarco 2e derrière Marquez).

Grand Prix du Japon Marquez, l'énième miracle : "C'était impossible à imaginer" IL Y A 6 HEURES

Johann Zarco lors du Grand Prix d'Autriche Crédit: Imago

Quartararo et les autres cadors partent de loin

Car la 16e course du Mondial 2022 aura ceci de particulier que les gros bras partiront de "loin". Des cinq premiers du championnat du monde, Aleix Espargaro (3e au classement pilotes) a le mieux réussi sa qualification et s'élancera en 6e position devant Jack Miller (5e au Mondial, 7e sur la grille dimanche). Suivent Fabio Quartararo (leader du classement pilote, 9e sur la grille), Francesco Bagnaia (2e et 12e au départ dimanche) et enfin Enea Bastianini (4e et seulement 15e sur la grille).

Citez ces noms, ajoutez-y Miguel Oliveira, lauréat surprise en Indonésie en tout début de saison, et vous avez la liste des vainqueurs de Grand Prix en 2022. Le club pourrait bien accueillir un nouveau membre dimanche. Marc Marquez ? Ce serait logique mais l'Espagnol n'a plus terminé de course depuis le Mugello… fin mai. Suit donc la candidature de Johann Zarco. Et elle est plutôt solide.

Fabio Quartararo (Yamaha) au Grand Prix d'Aragon, le 17 septembre 2022 Crédit: Imago

"Motegi est une piste sur laquelle j’aime vraiment piloter, pointe justement le double champion du monde de Moto2 (2015 et 2016). Si c’est humide, il y a la possibilité de bien faire. Márquez, qui est un peu foufou, va tout tenter si c’est humide demain, et même si c’est sec. Il a encore plus de rythme sur cette piste-là. Il y a de quoi jouer le podium et même penser à la victoire si tout se passe bien. On attend demain et on s’adapte."

La pluie, une possible aubaine pour Zarco ?

Zarco devra opérer étape par étape dimanche. Ce samedi, lors d'une qualification rendue difficile par le pluie, il a été malin en passant un nouveau pneu arrière pour une ultime tentative dans les derniers instants. En course, la stratégie pourrait encore payer mais il faudra auparavant réussir un bon départ. Et pour le pilote Ducati, ce n'est pas gagné, lui qui a perdu énormément de positions dans l'exercice cette saison. Se méfier du "foufou" Marquez, regarder dans les rétros (ou pas, justement) et s'installer dans sa course, voilà sa mission.

Dimanche, tôt en France (départ à 8h du matin), ses supporters scruteront peut-être le ciel de Motegi. Si la pluie venait à perturber la course, la cote de Zarco monterait en flèche. Le Français n'a pas son pareil pour se jouer des conditions changeantes. Il fait partie, avec Miller, Oliveira et Binder, d'un quartet d'artistes dans ce domaine. Un sacré puzzle donc mais imaginer Zarco s'imposer sur un piste qu'il adore n'a rien d'un rêve. Il ne tient qu'au pilote Ducati de le transformer en réalité et de compléter son palmarès au Japon : 125cm3, Moto2… et MotoGP ?

Grand Prix du Japon La pole d'un revenant : Marquez partira devant, Quartararo 9e IL Y A 9 HEURES